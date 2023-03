Görlitz - Der Autor Lukas Rietzschel erhält in diesem Jahr den Literaturpreis „Text und Sprache“ des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft. Die Auszeichnung ist mit 20.000 Euro dotiert. Rietzschel werde für seinen zweiten Roman „Raumfahrer“ geehrt, teilte der Kulturkreis am Dienstag mit. Der 1994 geborene Schriftsteller verbinde darin „außergewöhnliche Genauigkeit in seinem Erzählen mit einer starken thematischen Auseinandersetzung“. Der Preis sei auch als Ermutigung für das zukünftige Werk des Autors gedacht. Der Literaturpreis solle im Oktober in Mannheim verliehen werden.