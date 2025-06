In Köln ist er eine lebende Legende, in seiner Heimat Polen spielt er noch immer Profifußball: Lukas Podolski wird 40 Jahre alt. Das Altern ist ihm herzlich egal.

Köln - Mit 18 Jahren gab er sein Profidebüt für den 1. FC Köln, ein Jahr später eroberte er als „Poldi“ erstmals auch die Fanherzen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft: Am Mittwoch feiert Lukas Podolski seinen 40. Geburtstag - was er aber nicht groß feiern will.

„Ich genieße das Leben, ich bin froh, dass ich hier sitzen darf, gesund bin, eine Familie und Kinder habe, bei den Spielen in die Kurve gehen und einfach normal eine Bratwurst oder Currywurst essen kann. Alles andere, ob da jetzt eine 4 oder irgendwann mal eine 5 stehen wird, ist mir am Ende persönlich egal“, sagte er am Rande von Dreharbeiten für eine Netflix-Doku in Köln.

Der gebürtige Pole hatte erst kürzlich verkündet, noch ein Jahr bei seinem aktuellen Verein Gornik Zabrze dranzuhängen. Auf seine bisherige Karriere, unter anderem mit dem Weltmeister-Titel 2014, blickt er glücklich zurück.

Der Traum lebt weiter

„Ich schaue immer, wo ich herkomme: Ich komme aus Polen, vom Bolzplatz, aus dem Nichts und kann heute über viele schöne Momente sprechen. Natürlich gehören auch die schlechten Phasen und Abstiege dazu. Aber ich bin einfach stolz, dass ich den Traum noch leben darf und so viele schöne Momente hatte.“