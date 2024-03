Leipzig - Der Streik des Kabinenpersonals bei der Lufthansa führt am Dienstag auch zu Flugausfällen an den Airports in Leipzig/Halle und Dresden. In Dresden fallen vier, in Leipzig/Halle sechs Flüge aus, wie aus dem jeweiligen Flugplan hervorgeht. Betroffen seien Verbindungen von und nach Frankfurt. Der Streik der Kabinengewerkschaft Ufo hat am Dienstagmorgen begonnen und soll auch am Mittwoch andauern.

Ufo fordert für die etwa 18.000 Kabinenbeschäftigten der Lufthansa und die knapp 1000 Kräfte der Regionaltochter Lufthansa Cityline im Kern 15 Prozent mehr Geld bei einer Vertragslaufzeit von 18 Monaten. Außerdem will die Gewerkschaft eine Inflationsausgleichsprämie von 3000 Euro sowie höhere Zulagen erreichen. Parallel laufen bei der Lufthansa unter anderem noch Tarifauseinandersetzungen mit Verdi für das Bodenpersonal.