Leichtathletik Lückenkemper siegt in Dessau-Roßlau in 10,93 Sekunden

In Dessau-Roßlau macht der Wind Gina Lückenkemper bei ihrem Sieg einen Strich durch die Rechnung. So verfehlt sie erneut den Meeting-Rekord, nimmt jedoch viel Schwung in Richtung WM mit.