Der Spatenstich steht kurz bevor. Der Plan: sechs Module, ein Campus und 200 Megawatt. Warum baut die Schwarz-Gruppe ein Rechenzentrum in Brandenburg?

Lübbenau - In der Stadt Lübbenau entsteht in den nächsten Jahren ein großes Rechenzentrum. Mit dem Spatenstich am Montag beginnt der Bau des Projekts der Schwarz-Gruppe, die bekannt ist für ihre Discounter Lidl und Kaufland. Es soll sich um eine Art Campus mit sechs voneinander unabhängigen Modulen handeln. Diese Struktur soll eine hohe Zuverlässigkeit am Standort ermöglichen.

Insgesamt sind 200 Megawatt Leistung geplant. Erste Kapazitäten will das Unternehmen in der zweiten Jahreshälfte 2027 bereitstellen. Der künftige Betreiber sieht in Brandenburg einen strategisch geeigneten Standort. Ausschlaggebend seien die gute Versorgung mit Ökostrom, genügend Flächen für weiteres Wachstum, der Zugang zu qualifiziertem Personal und eine starke infrastrukturelle Anbindung. Ein besonderer Vorteil sei die unmittelbare Nachbarschaft zum Heizkraftwerk der Stadt- und Überlandwerke Luckau-Lübbenau, das die Abwärme des Rechenzentrums nutzen könne.