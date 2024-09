Berlin - Über 35.000 Besucher und Sportinteressierte haben das traditionelle Familiensportfest des Landessportbunds Berlin (LSB) im Olympiapark besucht. „Damit haben wir die Zahlen aus den Vorjahren noch übertroffen. Der Tag zeigt wieder einmal, wie wichtig der Sport für die Menschen in Berlin und gerade auch für die Familien ist. Hier können sie gemeinsam aktiv sein und Spaß haben. Sport bringt Menschen zusammen“, sagte LSB-Präsident Thomas Härtel. Zahlreiche Vereine, Verbände und Institutionen luden dabei zu rund 150 Mitmachangeboten ein.

Mit dem Familiensportfest sollen gerade Kinder und Jugendliche die Freude am Sport vermittelt bekommen. Besonderen Zuspruch erhielten dabei die inklusiven Angebote wie Boccia, Rollstuhlbasketball oder ein Rollstuhlparcours. „Wenn sie jetzt mehr Bewegung wollen und sogar den Weg in unsere Vereine finden, dann bringen wir den Sport in ihren Alltag. Am besten lebenslang“, sagte Härtel.