Schwerin - Der fast zwei Monate alte kleine Löwe vom Schweriner Zoo hat einen Namen: Er heißt Santosh, wie eine Mitarbeiterin des Zoos sagte. Der Kater war am 31. Juli geboren worden und lebte zunächst zurückgezogen mit seiner Mutter Indie in der Wurfhöhle und den angrenzenden Stallungen.

Über den Namen des Löwenbabys hatten Zoo-Freunde online entschieden. Zur Auswahl stand neben Santosh, was laut Zoo auf Sanskrit „Der Glückliche“ bedeutet, noch der Name Najuk, auf Hindi „Der Feine“. Zuvor hatte NDR 1 Radio MV berichtet.

Bei den Löwen im Schweriner Zoo handelt es sich um Asiatische Löwen. Die Art sei stark gefährdet, hieß es. In freier Wildbahn soll es Schätzungen zufolge nur noch 350 Exemplare im indischen Gir-Nationalpark geben. Ursprünglich sei die Art bis in den Mittelmeerraum verbreitet gewesen. Die Zucht in Mecklenburg-Vorpommerns Landeshauptstadt gehört den Angaben zufolge zum europäischen Erhaltungszuchtprogramm. Das in Schwerin gehaltene Rudel sei das zweitgrößte weltweit.