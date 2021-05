Lottozahlen vom Samstag (19.08.): Die Gewinnzahlen und Quoten 6 aus 49, Spiel 77, Super 6 hier

Halle (Saale) - Lotto am Samstag Hier alle Lottozahlen und Quoten, 6 aus 49, Spiel 77, Super 6

Die Ziehung der Gewinnzahlen vom Lotto am Samstag lässt Millionen Deutsche an den Traum vom großen Gewinn glauben.

Alle neuen Lottozahlen vom Lotto am Samstag, 19. August 2017, lesen Sie hier:

Lottozahlen Samstag, 19. August 2017

Lottozahlen: 2, 10, 29, 35, 45, 48

Superzahl: 2

Spiel 77: 4-2-7-3-3-0-1

Super 6: 3-9-3-5-1-5

Lottoquoten Samstag, 19. August 2017

LOTTO 6aus49 Gewinnquoten

Spieleinsatz: 44.070.838,00 €

Spiel 77 Gewinnquoten

Spieleinsatz: 12.174.110,00 €

SUPER 6 Gewinnquoten

Spieleinsatz: 5.078.165,00 €

(Alle Angaben ohne Gewähr, Quelle: lotto.de)

LOTTO 6aus49 Gewinnquoten

Spieleinsatz: 45.461.160,00 €

Spiel 77 Gewinnquoten

Spieleinsatz: 12.416.230,00 €

SUPER 6 Gewinnquoten

Spieleinsatz: 5.142.543,75 €

Sowohl Lotto am Mittwoch als auch Lotto am Samstag zählen zu den beliebtesten Lotterien der deutschen Glücksspieler. Rund 20 Millionen Lotto-Spieler wöchentlich hoffen darauf, auf die richtigen Gewinnzahlen bei der Lottoziehung zu tippen.

Und so funktioniert Lotto: Bei "6 aus 49" entscheiden Sie sich für sechs Gewinnzahlen aus dem Zahlenpool von 1 bis 49 und kreuzen diese auf Ihrem Lottoschein an. Den Jackpot geknackt haben Sie, wenn Sie ALLE GEWINNZAHLEN richtig getippt haben und ZUSÄTZLICH die korrekte SUPERZAHL im Bereich von 1 bis 9 auf Ihrem Spielschein vermerkt hatten. Die Gewinnchance beträgt laut lotto.de etwa 1 zu 140 Millionen.

Die aktuelle Ziehung der Lottozahlen am Samstag, 12.08., im TV und online als Livestream sehen

Die Ziehung der Zahlen vom Lotto am Samstag findet am Samstag, 12.08.2017, um 19.25 Uhr statt. Sie können die Ziehung online im kostenlosen Live-Stream bei lotto.de verfolgen. Im TV werden die aktuellen Gewinnzahlen vom Lotto am Samstag während der „Tagesschau“ im Ersten verkündet.

Zusätzlich finden Sie die neuesten Lottozahlen auch im Videotext von ARD (Seite 582) und ZDF (564) sowie im Internet unter lotto.de. Zudem können Sie sich in jeder Lotto-Annahmestelle über die aktuellen Lotto-Gewinnzahlen vom Lotto am Samstag informieren.

Lottozahlen aktuell vom Lotto am Mittwoch, 26.7.2017

LOTTO 6aus49 Gewinnquoten

Spieleinsatz:22.906.717,00 €

Spiel 77 Gewinnquoten

Spieleinsatz:5.269.990,00 €

SUPER 6 Gewinnquoten

Spieleinsatz: 2.245.043,75 €

(mz)