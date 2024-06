Magdeburg - Von den Altmark-Festspielen bis zur Sanierung von Kirchenfenstern: Lotto-Toto Sachsen-Anhalt fördert mit fast 1,25 Millionen Euro gemeinnützige Vorhaben im Land. Der Aufsichtsrat bewilligte das Geld für 47 Projekte, wie eine Lotto-Sprecherin mitteilte. Die höchstmögliche Einzelförderung werde mit 75.000 Euro für den Ersatzneubau des stationären Hospizes in Stendal gezahlt. 70.000 Euro gehen an ein Osterburger Projekt, das Kindern und Jugendlichen den Weg zur regelmäßigen Teilnahme am Schulunterricht oder an einer Ausbildung bahnt.

Mehr als ein Drittel der bewilligten Fördermittel kommen Sportprojekten zugute, auch der Umweltbereich, die Kultur und der Denkmalschutz profitieren. Beispielsweise tragen 10.000 Euro dazu bei, dass die Evangelische Kirchengemeinde Wulkau im Landkreis Stendal fünf über 100 Jahre alte Zwillingsfenster und weitere besondere Fenster sanieren kann, wie es hieß.

Die Fördermittel stammen aus den Spieleinsätzen für Produkte von Lotto-Toto Sachsen-Anhalt. Von jedem eingesetzten Euro kommen rund 20 Cent gemeinnützigen Projekten im Land zugute. Mehrfach im Jahr werden die Fördermittel bewilligt.