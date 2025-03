Leipzig - Ein Lotto-Spieler aus Sachsen hat bei der Ziehung am vergangenen Samstag einen Millionengewinn abgeräumt. Wie Lotto mitteilte, traf der Tipper die Gewinnklasse 1 in der Zusatzlotterie „Spiel 77“. Er bekommt dafür knapp 1,6 Millionen Euro - ebenso wie ein zweiter Gewinner aus Niedersachsen.

Es ist der dritte Millionengewinn in diesem Jahr in Sachsen. Im Februar hatte ein Glückspilz aus Leipzig im klassischen Lotto „6 aus 49“ den Jackpot geknackt und mehr als 9,5 Millionen Euro gewonnen. Ein weiterer Spieler aus Nordsachsen gewann in derselben Ziehung rund 2,2 Millionen Euro.