Erfurt - In Thüringen sind bislang 82 Naturschutzprojekte mit Erlösen aus dem Verkauf eines Umweltloses der Thüringer Staatslotterie unterstützt worden. Seit Einführung der Umweltlotterie „Das Grüne Herz“ im Jahr 2019 seien bis Ende 2022 rund 400.000 Euro zusammengekommen, teilten die Thüringer Staatslotterie und die Stiftung Naturschutz Thüringen am Dienstag gemeinsam mit. Mit den Geldern seien kleinere Vorhaben zur Verbesserung des Naturschutzes im Wohnumfeld finanziert worden.

Das reiche von der Errichtung von Schwalbentürmen über die Anlage von insektenfreundlichen Blühwiesen bis hin zu naturnahen Gartengestaltungen. So hätten 55.000 Quadratmeter an Fläche in Thüringen aufgewertet werden können. Das zeige die Vielfältigkeit, die durch kleine Projekte im Naturschutz ermöglicht werde, hieß es. Bei der Stiftung gingen regelmäßig zahlreiche Anfragen zu den Fördermöglichkeiten ein.