Magdeburg - Bereits zum fünften Mal geht ein Lotto-Millionengewinn in diesem Jahr nach Sachsen-Anhalt. Einer Lottospielerin aus dem Landkreis Mansfeld-Südharz sei am Samstagabend ein „Sechser“ geglückt, teilte die Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt am Montag mit. Ihr Spieleinsatz habe bei 9,60 Euro gelegen. Sie gewann demnach 1,2 Millionen Euro. Der höchste der fünf Gewinne lag in Sachsen-Anhalt in diesem Jahr bei zehn Millionen Euro.