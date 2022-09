Lokführer bei Zugunfall auf Rangierbahnhof verletzt

Seelze - Bei einem Zugunfall auf dem Rangierbahnhof in Seelze bei Hannover ist am Mittwoch ein Lokführer verletzt worden. Der 27-jährige sei in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Der Mann war demnach am Nachmittag mit der Lok auf einen abgestellten Zug aufgefahren.

Der Bundespolizist beschrieb die Lage vor Ort als noch sehr „unübersichtlich“. Nach derzeitigen Kenntnisstand seien eine Lok und ein mit Salpetersäure beladender Kesselwagen umgekippt. Ob der Wagen beschädigt ist und Säure austritt, sei noch unklar. Die Einsatzkräfte seien zunächst durch eine beschädigte Oberleitung in ihrer Arbeit eingeschränkt gewesen.