Dresden - Rund 2.800 Beschäftigte des Chipherstellers Globalfoundries in Dresden erhalten nach Gewerkschaftsangaben mehr Geld. Mit dem Unternehmen sei ein Plus in zwei Stufen um 2,5 Prozent zum 1. Juli und weitere 3 Prozent zum 1. April 2026 vereinbart worden, teilte die Gewerkschaft IG BCE mit. In der Mitteilung wurde auch der Geschäftsführer von Globalfoundries zitiert. Ein eigenes Statement vom Unternehmen gab es zunächst auf Anfrage nicht.

Zugleich werde der Haustarifvertrag auf weitere Mitarbeitergruppen wie Feuerwehrleute, Auszubildende und Ingenieure im Einstiegsbereich ausgeweitet. Damit würden nun 500 Beschäftigte mehr als bisher nach Tarif bezahlt. Den Gewerkschaftsangaben zufolge hat es sechs Verhandlungsrunden gebraucht, um zu der Einigung zu kommen.