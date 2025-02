Schkeuditz/Frankfurt - Rund 550 Beschäftigte der Deutschen-Bank-Servicegesellschaft Keba im nordsächsischen Schkeuditz können sich über spürbare Gehaltssteigerungen freuen. Ihre Löhne sollen in drei Stufen um insgesamt 15 bis 16,5 Prozent steigen – verteilt über 26 Monate, wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte. Zudem soll die bisherige Sonderzahlung von 750 Euro schrittweise auf ein volles 13. Monatsgehalt angehoben werden.

Ziel: Gehaltslücke zwischen Ost- und Westdeutschland zu schließen

In der dritten Verhandlungsrunde, die am Donnerstag in der Deutschen-Bank-Zentrale in Frankfurt stattfand, konnten neben den Gehaltssteigerungen auch weitere Verbesserungen erzielt werden. Dazu gehören eine betriebliche Altersvorsorge, ein Anspruch auf Bildungsurlaub sowie eine optimierte Regelung für Teilzeitbeschäftigung. Ziel der Verhandlungen war es, die bestehende Gehaltslücke zwischen Ost- und Westdeutschland zu schließen.

Dem Abschluss waren zwei Streikwellen im Januar und Februar vorausgegangen. Laut Verdi waren diese entscheidend, um die Lohnunterschiede zwischen Keba-Beschäftigten und vergleichbaren Mitarbeitenden in den westdeutschen Tochtergesellschaften der Deutschen Bank zu verringern. Bislang verdienten die Beschäftigten in Schkeuditz rund 20 Prozent weniger als ihre Kollegen an anderen Standorten des Konzerns. Die Deutsche Bank hatte laut Verdi den Standort in Schkeuditz Anfang der 2000er Jahre bewusst gewählt, um von niedrigeren Löhnen zu profitieren. Künftig soll das durchschnittliche Gehaltsniveau bei der Keba bei rund 3.000 Euro liegen.

Zustimmung der Mitglieder noch erforderlich

Bevor der Tarifvertrag in Kraft tritt, müssen die Verdi-Mitglieder dem Ergebnis noch zustimmen. „Wir freuen uns wirklich sehr über dieses Verhandlungsergebnis“, sagte Verdi-Verhandlungsführer Jan Duscheck. Er rechne mit einer hohen Zustimmung. Verdi war mit der Forderung nach einer Entgelterhöhung von 18 Prozent – mindestens jedoch 500 Euro mehr pro Monat – in die Verhandlungen gegangen. Die Mitglieder haben nun bis zum 14. März Zeit, über das Ergebnis abzustimmen.