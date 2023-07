Lingen - Die Stadt Lingen hat den Bau eines Logistikgebäudes für den Rückbau des Atomkraftwerkes Emsland genehmigt. Zuvor hatte bereits das niedersächsische Umweltministerium den Bau genehmigt, wie der Kraftwerksbetreiber RWE am Donnerstag mitteilte. Am 15. April 2023 wurde der Reaktor des Atomkraftwerks als einer der letzten drei verbliebenen in Deutschland abgeschaltet.

Das sogenannte Technologie- und Logistikgebäude Emsland (TLE) soll auch beim Rückbau des in unmittelbarer Nachbarschaft gelegenen Kernkraftwerkes Lingen, das bereits Ende der 1970er Jahre stillgelegt wurde, unterstützen. In dem TLE sollen südlich der Stadt Lingen künftig schwach- und mittelradioaktive Abfälle in Endlagerbehälter verpackt und übergangsweise gelagert werden.

„Mit dem TLE schafft RWE die notwendigen Voraussetzungen für einen kontinuierlichen Abbau“, sagte der Anlagenleiter Andreas Friehe. Der Bau werde umgehend beginnen, hieß es. Die Inbetriebnahme ist für 2024 vorgesehen. Das Gebäude soll den Angaben nach etwa 109 Meter lang, 28 Meter breit sowie 17 Meter hoch und die Wände 85 Zentimeter dick werden.