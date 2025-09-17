Ein Lastwagen verliert in der Nacht auf der A1 bei Oyten seine Ladung. Säcke mit Desinfektionsgranulat blockieren die Fahrbahn – beide Richtungen sind voraussichtlich bis zum Nachmittag gesperrt.

Oyten - Ein Lastwagenunfall hat auf der Autobahn 1 zwischen Posthausen und Oyten eine Vollsperrung in beide Richtungen ausgelöst. Nach Angaben der Autobahnpolizei Langwedel kollidierte der Lkw wegen eines technischen Defekts mit der Mittelschutzplanke und kam quer über alle drei Fahrstreifen zum Stehen.

Dabei verlor das Fahrzeug seine Ladung – zahlreiche Säcke mit Desinfektionsgranulat verteilten sich auf der Fahrbahn. Die Feuerwehr stufte die Chemikalie als gesundheitsschädlich ein. Aus Sicherheitsgründen wurde deshalb auch die Gegenfahrbahn gesperrt. Der Lastwagenfahrer wurde leicht verletzt.

Wie die Bergung abläuft, ist noch unklar. Die Polizei richtete einen Sicherheitsbereich ein. Die Sperrung in beide Richtungen wird voraussichtlich noch bis zum späten Nachmittag andauern.