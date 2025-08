In der Nacht kommt es auf der Autobahn nahe Hainichen zu einem Unfall. Die Fahrbahn wird in Richtung Dresden gesperrt - noch ist unklar, für wie lange.

Lkw umgekippt: A4 in Richtung Dresden voll gesperrt

Hainichen - Die Autobahn 4 ist derzeit in Richtung Dresden zwischen Hainichen und Berbersdorf voll gesperrt. Grund ist ein Lkw, der in der Nacht aus bisher unbekannten Gründen umkippte, wie die Polizei mitteilte. Der 56 Jahre alte Fahrer sei verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden - wie schwer er verletzt worden sei, sei jedoch unklar.

Auch zur Dauer der Sperrung machte die Polizei keine Angaben. Die Bergung des Lkw sei bislang nicht abgeschlossen, zudem sei infolge des Unfalls Diesel über die Fahrbahn gelaufen.