Chemnitz - Ein 56 Jahre alter Lkw-Fahrer ist am Montag bei einem Unfall auf der Autobahn 4 bei Chemnitz schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der Lastwagen in Richtung Dresden unterwegs, als plötzlich ein Reifen platzte. Dadurch sei das Fahrzeug ins Schleudern gekommen, gegen einen auf dem mittleren Fahrstreifen fahrenden Lastwagen gekracht und anschließend seitlich umgekippt. Der 56-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 53 Jahre alte Fahrer des anderen Lkw wurde leicht verletzt.

Den Angaben zufolge verteilte sich die gesamte Ladung Betonteile auf der Fahrbahn. Diese war zur Unfallaufnahme, Bergung und Reinigung der Straße für etwa zwei Stunden voll gesperrt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 102.000 Euro.