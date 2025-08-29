Autofahrer müssen sich bei Halle auf Verzögerungen einstellen. Dort brannte am Donnerstagabend ein Lkw mit mehreren Elektroautos an Bord.

Halle - Ein mit sechs E-Autos beladener Lastwagen ist auf der A14 in Flammen aufgegangen. Der Fahrer konnte den Lkw am Donnerstagabend in der Nähe der Anschlussstelle Halle-Trotha auf dem Standstreifen abstellen, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer blieb demnach unverletzt. Die Flammen griffen auf fünf der sechs geladenen Autos über, lediglich eines blieb unbeschädigt.

Die A14 war bis in den Morgen in Richtung Magdeburg gesperrt. Inzwischen ist die Autobahn dort wieder freigegeben.

An der Zugmaschine und dem Anhänger entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 65.000 Euro. Der Schaden an den fünf beschädigten Autos, die zum Teil einen Totalschaden hatten, wurde auf rund 115.000 Euro beziffert. Die Polizei ermittelt zu der Brandursache. Ersten Erkenntnissen zufolge platzte ein Reifen an dem Lastwagen, sagte ein Sprecher.