Sottrum - Ein Fahrer einer Sattelzugmaschine ist bei einem Unfall auf der B75 in Sottrum im Landkreis Rotenburg (Wümme) schwer verletzt worden. Der 59-Jährige war am Freitagnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Lkw von der Straße abgekommen und gegen einen Baum und mehrere Zäune gekracht, wie ein Polizeisprecher sagte. Er wurde per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße war nach dem Unfall für etwa sieben Stunden voll gesperrt.