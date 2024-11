Sandstedt - Ein Lkw hat in Sandstedt (Landkreis Cuxhaven) teilweise über der Kante eines Fähranlegers gehangen und drohte ins Wasser zu stürzen. Der 63 Jahre alte Lkw-Fahrer war am Dienstagabend auf die Fähre gefahren, hatte jedoch dann bemerkt, dass er sich verfahren hat, wie die Polizei mitteilte. Beim Zurückrangieren geriet das Lkw-Gespann über die Anlegerkante. Bei auflaufender Flut der Weser habe sich ein Feuerwehrmann kurzerhand in seinen Traktor gesetzt und den Lkw samt Fahrer in Sicherheit gezogen. Der Lkw-Fahrer habe einen Schock erlitten, hieß es.