Lkw fährt ungebremst in Stauende – Fahrer schwer verletzt

Breitenau - Bei einem Unfall im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ist ein Lkw-Fahrer schwer verletzt worden. Der Fahrer eines Sattelzuges war am Mittwochmittag auf der Autobahn 17 bei Breitenau am Ende eines Staus ungebremst auf einen anderen Lastwagen mit Anhänger aufgefahren, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde der 54-jährige Unfallfahrer im Fahrerhaus eingeklemmt und schwer verletzt. Er wurde von der Feuerwehr befreit und per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der andere Fahrer blieb den Angaben nach bei dem Unfall unverletzt.

Den Sachschaden schätzte die Polizei auf etwa 155.000 Euro. Nach einer Vollsperrung wegen der Bergungsarbeiten wurde die Autobahn in Richtung Dresden gegen 23.30 Uhr wieder vollständig für den Verkehr freigegeben.