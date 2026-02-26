Ein Lkw durchbricht die Mittelleitplanke auf der A31 und legt sich auf der Gegenfahrbahn auf die Seite. Die Strecke wird in Richtung Süden und Norden vorerst gesperrt.

Lingen - Die A31 ist nach einem Lkw-Unfall zwischen den Anschlussstellen Lingen und Wietmarschen im Emsland in beide Richtungen gesperrt worden. Ein Lastwagen durchbrach die Leitplanke und liegt auf der Seite, wie ein Polizeisprecher bestätigte. Zu Verletzten und zur Dauer der Sperrung konnte er noch keine Angaben machen.