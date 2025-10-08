Drei Lkw stoßen auf der A12 bei Storkow zusammen. Zwei junge Fahrer werden leicht verletzt, die Strecke Richtung Berlin bleibt für Stunden gesperrt.

Auf der A12 gab es am Mittwoch einen Auffahrunfall mit drei beteiligten Lkw. (Symbolbild)

Storkow - Bei einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Lkw auf der Autobahn 12 bei Storkow (Landkreis Oder-Spree) sind am Morgen zwei junge Männer leicht verletzt worden. Ein Lkw sei an einem Stauende auf einen anderen Lastwagen aufgefahren, teilte die Polizei mit. Dieser wurde wiederum auf einen davor stehenden Sattelzug geschoben.

Der 25-jährige mutmaßliche Unfallverursacher sowie der 22-jährige Fahrer des vorderen Lkw erlitten leichte Verletzungen. Die Fahrbahn in Richtung Berlin war für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Polizei geht von einem Sachschaden in Höhe von rund 150.000 Euro aus.