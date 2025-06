Berlin - Brennender Sperrmüll hat einen Großeinsatz der Feuerwehr auf der A113 in Berlin ausgelöst. Die Autobahn sei wohl noch mindestens zwei Stunden in beide Richtungen gesperrt, sagte Feuerwehr-Sprecher Rolf Erbe. Ein Sattelauflieger beladen mit elf Tonnen Sperr- und Hausmüll sei auf Höhe Adlershof in südlicher Fahrtrichtung in Brand geraten.

Das Feuer sei zwar gelöscht. Jedoch müsse der Müll komplett entladen, weiter gelöscht und dann auf einen neuen Lkw geladen werden, sagte Erbe. Anschließend müsse die Autobahn gereinigt werden. Verletzte gebe es nicht. Der Lkw-Fahrer habe das Feuer während der Fahrt bemerkt, angehalten und die Zugmaschine abgekoppelt.

Die Feuerwehr sei mit rund 40 Kräften und 12 Fahrzeugen im Einsatz. Besonders kompliziert sei der Einsatz wegen der schwierigen Versorgung mit Löschwasser. Zwei Fahrzeuge führen hin und her, um Wasser zu besorgen.