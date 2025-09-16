weather regenschauer
  3. Autobahn: Lkw-Anhänger mit Leinsamen brennt auf A2 – Sperrung

Der Anhänger eines Lastwagens auf der Autobahn Richtung Hannover steht in Flammen. Die Folge: Vollsperrung und nächtliche Bergungsarbeiten.

Von dpa 16.09.2025, 23:40
Am späten Abend dauerten die Aufräumarbeiten an. (Symbolbild)
Helmstedt - Ein Lkw-Anhänger mit Leinsamen hat auf der Autobahn 2 Richtung Hannover gebrannt und vorübergehend für eine Vollsperrung gesorgt. Der Auflieger brannte am Dienstagabend fast in voller Ausdehnung, wie die Feuerwehr mitteilte. Verletzt wurde demnach niemand.

Am späten Abend dauerten die Bergungsarbeiten an, hieß es. Eine Spur sei inzwischen wieder frei.