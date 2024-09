Mit neuen Aufnahmen will das Landeskriminalamt in Niedersachsen den Fahndungsdruck auf den untergetauchten RAF-Terroristen Burkhard Garweg erhöhen. Die Ermittler erhoffen sich neue Anhaltspunkte.

LKA will neue Aufnahmen von RAF-Terrorist Garweg zeigen

Mit der Veröffentlichung bislang unbekannter Aufnahmen will das Landeskriminalamt Niedersachsen in der kommenden Woche die Fahndung nach dem früheren RAF-Terroristen Burkhard Garweg erneuern. (Archivbild)

Hannover/Berlin - Bei der Fahndung nach dem früheren RAF-Terroristen Burkhard Garweg will das Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen bislang unbekannte Aufnahmen des Gesuchten veröffentlichten. „In der nächsten Woche werden wir unsere Öffentlichkeitsfahndung erneuern“, sagte ein LKA-Sprecher in Hannover auf dpa-Anfrage. Demnach sollen ein Video sowie zwei Screenshots aus einer zweiten Aufnahme veröffentlicht werden, die den Gesuchten mutmaßlich zeigen. Die Ermittler erhofften sich dadurch neue Hinweise, sagte der LKA-Sprecher. Zunächst hatte der „Spiegel“ berichtet.

Das erste Video stamme „sehr wahrscheinlich“ aus Berlin, sagte der LKA-Sprecher. Die Screenshots sollen den Ermittlern zufolge von einer Aufnahme aus Hildesheim sein. Wann die Aufnahmen gemacht wurden, dazu wollte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Der LKA-Sprecher verwies auf die geplante Veröffentlichung.

Auch woher genau die Aufnahmen stammen, war zunächst nicht bekannt. Der „Spiegel“ berichtet, die Aufnahmen seien nach der Festnahme der RAF-Terroristin Daniela Klette sichergestellt worden. In dem Video soll nach „Spiegel“-Angaben auch die Stimme Garwegs zu hören sein.

Fahndung nach früheren RAF-Terroristen läuft seit Jahren

Seit 2015 ermittelt die Staatsanwaltschaft Verden gegen Daniela Klette, Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg wegen versuchten Mordes sowie versuchten und vollendeten schweren Raubes in mehreren Fällen. Klette wurde Ende Februar in Berlin-Kreuzberg festgenommen.

Die drei gehörten der sogenannten dritten Generation der linksextremistischen Roten Armee Fraktion (RAF) an. 1998 erklärte sich die RAF, die mehr als 30 Menschen tötete, für aufgelöst. Anfang Juli hatten die Ermittler zuletzt auch mit neuen Fotos nach dem früheren RAF-Terroristen Staub gesucht.

Nach Garweg fahndete das Bundeskriminalamt unter anderem mit einem Foto, das in Klettes Wohnung gefunden worden war und ihn mit zwei Hunden zeigt. Die Ermittler waren dem 56-Jährigen bereits dicht auf den Fersen. Kurz nach der Festnahme von Klette beschlagnahmten sie in Berlin-Friedrichshain den Bauwagen, in dem Garweg den Ermittlungen zufolge unter dem Tarnnamen Martin gelebt hatte.

In den vergangenen Monaten waren mehrfach Personen überprüft worden, die für Garweg oder Staub gehalten worden waren.