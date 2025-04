Der bisherige Landeskriminalamt-Chef de Vries kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück und wechselt zur Polizeidirektion Osnabrück. Sein bisheriger Posten in Hannover soll bald ausgeschrieben werden.

Hannover - Das Landeskriminalamt Niedersachsen sucht einen neuen Chef: Der derzeitige Präsident Friedo de Vries wird Polizeipräsident in Osnabrück. Dort geht der bisherige Amtsinhaber Michael Maßmann zum 31. Mai in Ruhestand. De Vries werde zum 1. Mai nach Osnabrück abgeordnet und vom 1. Juni an die Stelle als Polizeipräsident übernehmen, teilte das Innenministerium mit.

Die Nachbesetzung des Präsidentenamtes des Landeskriminalamtes (LKA) solle kurzfristig ausgeschrieben werden, hieß es. Vom 1. Mai an werde zunächst der Vizepräsident der Polizeidirektion Hannover, Thorsten Massinger, die Aufgaben des LKA-Präsidenten übernehmen.

De Vries wechselte im Mai 2018 aus der Polizeidirektion Osnabrück an die Spitze des LKA in Hannover. In Osnabrück arbeitete er seit 2010 als Polizeivizepräsident. Der Wechsel zurück nach Osnabrück erfolge aus persönlichen Gründen, hieß es.

De Vries kenne die Polizeidirektion Osnabrück bereits aus seiner Zeit als dortiger Vizepräsident gut, erklärte das Innenministerium. Damit sei ein nahtloser Übergang beim Ausscheiden des jetzigen Amtsinhabers möglich.

Sie danke de Vries für die langjährige und erfolgreiche Führung des LKA, sagte Innenministerin Daniela Behrens (SPD) laut Mitteilung: „Seine Arbeit schätze ich sehr.“ De Vries zeichne hohe polizeiliche Fachkompetenz, herausragende Einsatzbereitschaft und großes persönliches Engagement aus.

Die Polizeidirektion betreut in Niedersachsen die Grenzregion zu den Niederlanden bis zur ostfriesischen Küste und den Inseln. In Bad Bentheim und Bad Nieuweschans (Niederlande) sind grenzüberschreitende deutsch-niederländische Polizeiteams stationiert.