Schifferstadt - Literaturkritiker Denis Scheck (60, „Druckfrisch“) erhält den pfälzischen Saumagen-Orden - und bricht eine Lanze für das Gericht aus Schweinebrät und Kartoffeln. „Sehr zu Unrecht“ habe man sich über das kulinarische Engagement des früheren Bundeskanzlers Helmut Kohl für die Pfälzer Küche lustig gemacht, sagte Scheck der Deutschen Presse-Agentur.

„So viel mich politisch von ihm trennt - kulinarisch war er seiner Zeit voraus: Kohl setzte schon auf Regionalküche, als das noch nicht Mode war“, meinte Scheck. Hinter der Bezeichnung Saumagen verberge sich „etwas sehr Feines“.

Die Karneval- und Tanzsport-Gesellschaft „Schlotte“ in Schifferstadt verleiht Scheck am Dienstag (28.1.) den Orden - eine nicht essbare, aus Rosenquarz geformte Nachbildung des Pfälzer Gerichts. Die Laudatio hält ein früherer Empfänger der Auszeichnung, der Medienunternehmer Helmut Markwort.

Scheck veröffentlicht „Kafkas Kochbuch“

Scheck, der als Gastrokritiker eine Kolumne für das Magazin „Salon“ schreibt, kündigte für Herbst das Werk „Kafkas Kochbuch“ an, in dem er mit Co-Autorin Eva Gritzmann von den vegetarischen Vorlieben des Schriftstellers Franz Kafka („Die Verwandlung“) erzählt. Anders als bei der Literatur, sagte der gebürtige Schwabe augenzwinkernd, seien die Menschen beim Essen allesamt Experten: „Einfach, weil der durchschnittliche Mitteleuropäer mit Mitte 30 schon rund 40.000 Mahlzeiten zu sich genommen hat.“

Gleichwohl seien Essen und Lesen beides „Achtsamkeitsübungen“, betonte der in Köln lebende Scheck. „Wer darauf achtet, was auf dem Teller oder der Buchseite vor sich geht, sich immer mal wieder fragt, wie das eigentlich gemacht ist, hat sicher mehr Vergnügen am Dargebotenen und wird auch mehr Erkenntnis daraus ziehen.“

Der Saumagen-Orden wird jährlich verliehen. Erster Träger war 1992 Helmut Kohl (1930-2017) - der Pfälzer machte das Gericht international bekannt.