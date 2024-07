Seelow - Die Brandenburger Linke-Landtagsabgeordnete Bettina Fortunato ist bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Sie werde in einem Berliner Krankenhaus intensivmedizinisch betreut, teilte Linksfraktionschef Sebastian Walter mit. „Wir sind traurig und schockiert, unterstützen ihre Angehörigen und hoffen, dass Bettina wieder ganz gesund wird.“ Die 1957 geborene Linke-Politikerin war am Mittwoch in einem von zwei Fahrzeugen, die auf der Bundesstraße 1 bei Seelow im Landkreis Märkisch-Oderland zusammenstießen, berichtete die „Märkische Oderzeitung“.

Fortunato ist Sprecherin für Europa, Frauen und Familie der Linksfraktion im Landtag. Sie war von 2009 bis 2014 und ist seit 2016 Abgeordnete im Landesparlament. Fortunato hat nicht mehr für den Landtag kandidiert.