Cuxhaven/Leer - Der Linienbusverkehr ist in zahlreichen niedersächsischen Landkreisen und Städten wegen des Winterwetters eingestellt worden. So fahren unter anderem in den Landkreisen Cuxhaven und Leer sowie in der Stadt Osnabrück bis auf weiteres keine Busse. Im Landkreis Osnabrück kommt es zu Einschränkungen und Teilausfällen, wie die Stadtwerke mitteilten. Auch in Braunschweig gibt es Einschränkungen im Bus- und Bahnverkehr. In Hannover wurde wegen des Winterwetters der Betrieb der S-Bahn eingestellt.