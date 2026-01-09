weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
  Sturmtief „Elli": Linienverkehr in vielen Landkreisen und Städten eingestellt

Mit Video: Schneeverwehungen und Glätte durch Sturmtief "Elli": So ist die Lage in Sachsen-Anhalt
Sturmtief „Elli“ Linienverkehr in vielen Landkreisen und Städten eingestellt

Der öffentliche Nahverkehr ist wegen des Winterwetters vielerorts stark eingeschränkt. In mehreren Landkreisen und Städten fahren keine Busse oder Straßenbahnen mehr.

Von dpa Aktualisiert: 09.01.2026, 12:09
Aus Sicherheitsgründen bleiben Busse in den Depots.
Aus Sicherheitsgründen bleiben Busse in den Depots. Moritz Frankenberg/dpa

Cuxhaven/Leer - Der Linienbusverkehr ist in zahlreichen niedersächsischen Landkreisen und Städten wegen des Winterwetters eingestellt worden. So fahren unter anderem in den Landkreisen Cuxhaven und Leer sowie in der Stadt Osnabrück bis auf weiteres keine Busse. Im Landkreis Osnabrück kommt es zu Einschränkungen und Teilausfällen, wie die Stadtwerke mitteilten. Auch in Braunschweig gibt es Einschränkungen im Bus- und Bahnverkehr. In Hannover wurde wegen des Winterwetters der Betrieb der S-Bahn eingestellt.