Auf einer Landstraße in Ostfriesland kommt es zu einer folgenschweren Kollision. Ein Linienbus erfasst einen Radfahrer. Für ihn kommt jede Hilfe zu spät.

Unfall in Ostfriesland

Der Radfahrer starb nach dem Unfall an seinen schweren Verletzungen in einem Krankenhaus. (Symbolbild)

Krummhörn - Ein Radfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Linienbus in der ostfriesischen Gemeinde Krummhörn (Landkreis Aurich) tödlich verletzt worden. Der 37 Jahre alte Pedelec-Fahrer starb nach dem Unfall in einem Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Die 51 Jahre alte Fahrerin des Linienbusses erlitt einen Schock.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte die Busfahrerin am Dienstagabend den Radfahrer auf der Landstraße zwischen Rysum und Emden auf gerader Strecke übersehen. Beide waren demnach in gleicher Fahrtrichtung unterwegs. Der Radfahrer fuhr demnach vor dem Bus und wurde von dem Fahrzeug erfasst. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kam.