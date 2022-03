Köln/DUR/awe - "Guten Tag, verehrtes Publikum! Ich bin eine außerordentlich gut aussehende Kaninchendame, aber leider momentan Single, was mir sehr zu Schaffen macht. Tinder und Parship habe ich schon ausprobiert, aber da sind nur Rabauken, die sich nicht für meine inneren Werte interessieren", so die "Liebes-Annonce".

Das Tierheim Köln-Dellbrück sucht mit diesen Worten einen neuen Besitzer für Kaninchendame Ludmilla und verzückt damit zahlreiche Instagram-User. Über 1700 Likes gab es bereits für die "Kontaktanzeige". Auch wohlwollende Kommentare finden sich. "Na bei so bescheidenen Ansprüchen wird das ja kein Problem sein. Ich wünsche Ludmilla ganz schnell ein super tolles neues Zuhause" und "Hoffentlich kommen gaaanz viele Zuschriften und nur die besten zur Auswahl", heißt es zu dem Post etwa.

Die Ansprüche Ludmillas sind dabei gar nicht so groß. "Ich suche einen kultivierten, kastrierten Mann mit luxuriösem Eigenheim, gut gefülltem Kühlschrank und freundlichen Angestellten", heißt es in dem Post des Tierheims weiter. Interessierte Kaninchenhalter sollten sich per E-Mail beim Tierheim Köln-Dellbrück melden.

Nur das Codewort sollte bei der Bewerbung nicht fehlen. Dieses lautet "wahreliebe", so der Instagram-Post.