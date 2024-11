Der „Bachelor“ ist ein Klassiker unter den Fernsehshows. Jetzt schickt RTL+ auch Menschen in den besten Jahren zum Dating. Ein pensionierter Schulbeamter würde gern mal wieder mit einer Frau kuscheln.

Damme - Eine Ü-60-Version der Kuppelshow „Der Bachelor“ geht bald beim Streamingportal RTL+ an den Start. Der erste Kandidat von „Golden Bachelor“ heißt Franz, ist 73 Jahre alt und kommt aus dem niedersächsischen Damme. „Ich habe jetzt die einzigartige Gelegenheit, bemerkenswerte Frauen kennenzulernen“, sagte der Pensionär laut RTL-Mitteilung. „Es ist faszinierend, wie viel Potenzial an Lebenserfahrung und Weisheit sie mitbringen werden. Ich bin sehr motiviert und gespannt darauf, noch mehr über ihre Geschichte zu erfahren, und freue mich sehr darauf.“ Start der ersten Staffel von „Golden Bachelor“ bei RTL+ ist am 3. Dezember. Der Hauptsender RTL zeigt sie dann im Januar 2025.

Auf der Ferien-Insel Kreta wird der geschiedene Franz, der mit Nachnamen Stärk heißt, von insgesamt 18 Rosenanwärterinnen im Alter über 60 Jahren umworben. „Als zweifacher Vater und stolzer Großvater bringt er Lebenserfahrung und viel Herzenswärme mit“, wirbt RTL für den reifen Charmeur. „Mit regelmäßigem Fahrradfahren und Golfen hält er sich fit. Nach zwölf Jahren als Single wünscht sich Franz nun, eine außergewöhnliche Liebesreise zu unternehmen und eine Frau zu finden, mit der er die zweite Hälfte des Lebens entfachen kann.“

Franz ist sich sicher, die große Liebe erneut finden zu können: „Das wird eine großartige Geschichte. Davon bin ich überzeugt, weil es das in meiner Altersgruppe noch nicht gegeben hat und es auch mal Zeit wird, dass für die Leute in meinem Alter sowas aufgelegt wird.“

Dating sei in seinem Alter etwas anderes, sagte der 73-Jährige, der früher als stellvertretender Direktor einer Gesamtschule gearbeitet hat. „Da ist, glaube ich, ein bisschen mehr Achtung und ein bisschen mehr Respekt. Und, ich glaube, schon auch ein bisschen mehr Vorsicht.“ Wie sein Herzblatt sein solle? „Die Frauen sollten ein sonniges Gemüt haben, so wie ich humorvoll sein. Natürlichkeit ist auch wichtig. Also für mich persönlich wäre es auch schön, wenn ich mal wieder mit einer Frau kuscheln könnte.“