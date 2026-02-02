Leverkusen - Bayer Leverkusen muss im DFB-Pokal auf Offensivspieler Ibrahim Maza verzichten. „Es ist nicht ein großes Ding. Etwas mit dem Kniegelenk. Wir hatten Hoffnungen für das Spiel, aber es geht nicht“, sagte Trainer Kasper Hjulmand vor dem Viertelfinale gegen den FC St. Pauli am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF und Sky). Der 20-Jährige hatte bereits am Wochenende beim 3:1 bei Eintracht Frankfurt wegen Knieproblemen gefehlt.

„Wenn alles gut läuft Samstag, aber wir müssen sehen, was passiert“, sagte der Däne mit Blick auf eine mögliche Rückkehr von Maza zur Bundesliga-Partie bei Borussia Mönchengladbach am kommenden Wochenende. Im Pokal will Leverkusen auch ohne Maza ins Halbfinale. „Ich liebe diesen Wettbewerb. Der Pokal ist echt geil“, sagte Hjulmand. „Wir wollen unbedingt alles machen, um das Halbfinale zu erreichen. Deswegen ist es ein großes Spiel.“

Der Trainer will die große Chance auf einen Titel in dieser Saison nutzen. „Die Spieler und ich sind sehr, sehr motiviert etwas zu gewinnen. Meine Kinder fragen immer, was hast du gewonnen. Es ist wichtig etwas zu gewinnen und hier gibt es eine Möglichkeit in dieser Saison einen Pokal zu gewinnen“, erklärte Hjulmand und stellte klar: „Wir sind zwei Spiele von einem großen Finale entfernt. Das ist eine große Motivation.“