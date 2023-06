Berlin - Aktivisten der Klimaschutz-Initiative Letzte Generation haben am Montagmorgen drei Straßen an der Siegessäule in Berlin blockiert. Etwa zwölf Personen seien an der Aktion beteiligt, einige davon an der Straße festgeklebt, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Einsatzkräfte der Polizei sind vor Ort am Großen Stern.

Auf Transparenten machte die Initiative ihren Protest deutlich. Dort war nach Angaben unter anderem zu lesen: „Regierungskurs in den Klimakollaps = kriminell“. Die Letzte Generation kündigte an, dass am Montag in zahlreichen deutschen Städten Proteste geplant sind. Details gab es zunächst nicht.

Mit ihren Aktionen will die Letzte Generation den Druck auf die Bundesregierung erhöhen, stärker gegen die Klimakrise vorzugehen. Sie protestiert unter anderem mit Straßenblockaden. Die Gruppe hat sich den Namen gegeben, weil sie sich als letzte Generation vor den Kipp-Punkten sieht, den kritischen Grenzwerten des Klimawandels. Die Initiative fordert einen „sozial gerechten Notfallplan“.