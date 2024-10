Berlin/Köln - Schauspieler Mark Keller (59) und Influencerin Ann-Kathrin Bendixen (24) können wegen langwieriger Verletzungen nicht bei der Tour der RTL-Show „Let's Dance“ mittanzen. „Aus gesundheitlichen Gründen können Ann-Kathrin und Mark leider nicht bei der großen Live-Tour dabei sein. Wir wünschen euch beiden gute Besserung“, heißt es auf dem Instagram-Kanal der RTL-Tanzshow. Für Keller springt der Akrobat René Casselly (28) ein, der Let's-Dance-Sieger von 2022. Statt Bendixen ist Schauspielerin Sharon Battiste (32) dabei. Sie hatte im vergangenen Jahr an „Let's Dance“ teilgenommen.

Ann-Katrin Bendixen berichtete, sie habe sich bei einem Roller-Unfall in Vietnam eine Beinverletzung zugezogen. „Es tut mir in der Seele wirklich weh, ich hab' mich total gefreut“, sagt die 24-Jährige in einem Video auf der „Let's Dance“-Instagramseite. Mark Keller war schon während der laufenden Staffel im Mai wegen einer Oberschenkel-Verletzung vorzeitig ausgeschieden. „Fälschlicherweise habe ich voll trainiert und wollte mich wirklich wieder fit machen“, erzählt Keller in einem Instagram-Video.

René Casselly sagte, ebenfalls auf der Instagram-Seite: „Ich bin einfach überglücklich die Chance zu bekommen, zum zweiten Mal jetzt bei der Tour dabei sein zu dürfen.“ Und: „Ich kann's kaum in Worte fassen, ihr müsst es erlebt haben, die Show ist einfach der Brüller.“ Er war 2022 zusammen mit Profitänzerin Kathrin Menzinger „Dancing Star“ geworden.

Die Live-Show von „Let's Dance“ ist ab 29. Oktober bis zum 28. November in Deutschland und der Schweiz zu sehen. Start ist im sächsischen Riesa. Die diesjährige Staffel hatte Musiker Gabriel Kelly (23) gemeinsam mit Profitänzerin Malika Dzumaev gewonnen.