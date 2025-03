Lessing-Museum in Kamenz schließt Dauerausstellung bis 2027

Das Lessing-Museum in Kamenz wird umfassend saniert und erweitert. (Archivbild)

Kamenz - Wegen Umbauarbeiten wird die ständige Ausstellung des Lessing-Museums in Kamenz (Landkreis Bautzen) ab kommendem Dienstag für zwei Jahre geschlossen. Der offizielle Baubeginn sei am 19. Mai, teilte das Museum mit. Dieser soll im Anschluss an den Festakt zur urkundlichen Ersterwähnung von Kamenz vor 800 Jahren stattfinden.

Geplant ist eine Erweiterung des Lessinghauses. Besonders das Obergeschoss wird umgebaut, um künftig Sonderausstellungen besser präsentieren zu können. Die Wiedereröffnung des Museums ist für 2027 im Rahmen der 56. Kamenzer Lessing-Tage vorgesehen.

Trotz der Schließung soll das kulturelle Angebot nicht ganz wegfallen: Eine Interimsausstellung wird derzeit vorbereitet und soll im Gewölbekeller des Kamenzer Malzhauses gezeigt werden. Außerdem bleiben museumspädagogische Veranstaltungen für Schulklassen im Programm. Stadtführungen auf den Spuren Lessings sowie Sonderausstellungen in anderen Kultureinrichtungen wie dem Malzhaus, der Galerie im Sakralmuseum und dem DADA-Zentrum sind von den Bauarbeiten nicht betroffen.