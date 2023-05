Hannover - Trainer Stefan Leitl hofft auf einen Verbleib von Rechtsverteidiger Jannik Dehm bei Hannover 96. „Er wird am Sonntag keinen Blumenstrauß bekommen. Die Gespräche laufen. Es muss für alle Parteien passen, das ist klar. Aber wir sind mit Jannik in einem guten Austausch“, sagte Leitl am Freitag. Dehm war vor zwei Jahren von Holstein Kiel gekommen und hat sich in der Rückrunde zum Stammspieler bei den Niedersachsen entwickelt.

Beim Heimspiel gegen seinen Ex-Club Kiel am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) will Dehm mit 96 einen positiven Saisonabschluss feiern. „Wir wollen gewinnen, um den siebten Platz in Angriff zu nehmen“, sagte Leitl. Aktuell ist Hannover Tabellenneunter und hat einen Punkt weniger als der 1. FC Kaiserslautern und der Karlsruher SC auf den Rängen davor.