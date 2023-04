Lingen - Bevor das Atomkraftwerk Emsland endgültig abgeschaltet wird, soll die Leistung am Samstagabend nach Angaben des niedersächsischen Umweltministeriums Stück für Stück zurückgefahren werden. „Nach derzeitigem Kenntnisstand und Abstimmung mit dem Lastverteiler wird am Abend damit begonnen, die Leistung der Atomanlage im Emsland um 10 MW pro Minute abzusenken und die Turbine kaltgefahren“, teilte das Ministerium am Samstagnachmittag mit. Die Abkürzung MW steht dabei für Megawatt.

Anschließend werde von Hand eine Turbinenschnellabschaltung vorgenommen und die Anlage vom Netz getrennt. Danach werde der Reaktor abgeschaltet. Die genaue Uhrzeit bestimme der Betreiber, teilte das Ministerium weiter mit. RWE hatte bereits angekündigt, das dies am späten Samstagabend erfolgen sollte. Nach dem weiteren Kaltfahren des Kraftwerkes und weiteren Prüfungen soll laut dem Ministerium am 24. April mit dem Entladen der Brennelemente aus dem Reaktordruckbehälter begonnen werden.

Neben dem Atomkraftwerk in Lingen werden auch die Atommeiler Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg und Isar 2 in Bayern im Lauf des Samstags abgeschaltet. Damit endet die Atomstromproduktion in Deutschland.

Das Kernkraftwerk in Lingen verfügt über ein 1400 Megawatt-Block. Die Anlage wurde 1988 in Betrieb genommen. In seiner letzten Betriebsphase war das Atomkraftwerk in Lingen nur noch in einem leistungsreduzierten Streckbetrieb. Neue Brennelemente wurden nicht mehr in den Reaktor gebracht, sondern nur die alten Brennstäbe umgruppiert.