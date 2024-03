Leipzig - Nationalspieler Lukas Klostermann wird die kommenden beiden Länderspiele wegen seiner Oberschenkelverletzung verpassen. Der Verteidiger von RB Leipzig fehlt bereits seit Mitte Februar und wird für die Duelle mit Frankreich (23. März) und den Niederlanden (26. März) nicht rechtzeitig fit. Das bestätigte Leipzigs Trainer Marco Rose am Freitag. Mit einem Einsatz ist frühestens im April zu rechnen.

„Er macht Fortschritte. Aber es war von vornherein klar, dass wir die Länderspielpause nutzen wollen, um ihn ins Mannschaftstraining zu integrieren. Ob wir dann schon so weit sind, werden wir sehen“, sagte Rose. „Er war schon auf dem Platz und hat den Ball am Fuß gehabt. In dem Tempo, in dem es mit der Verletzung möglich ist.“

Klostermann hatte sich am 17. Februar gegen Borussia Mönchengladbach eine Verletzung am hinteren rechten Oberschenkel zugezogen. Die Schwere der Verletzung kommuniziert der Fußball-Bundesligist nicht. Der 27-Jährige hatte mit einer Muskelverletzung im Oberschenkel schon einmal im vergangenen Sommer Probleme, sodass man nun vorsichtig agieren möchte.

Seit der Weltmeisterschaft in Katar stand der Abwehrspieler nur noch einmal im DFB-Kader und spielte am 12. Juni 2023 gegen die Ukraine 45 Minuten. Die folgenden Duelle gegen Polen und Kolumbien verpasste Klostermann wegen jener Muskelverletzung. Für die vergangenen sechs Spiele wurde er nicht nominiert.