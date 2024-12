Wien - Der Leipziger Christoph Baumgartner ist zu Österreichs Fußballer des Jahres 2024 gewählt worden. Der Niederösterreicher gewann erstmals die von der Nachrichtenagentur APA unter den zwölf Bundesliga-Trainern durchgeführte Wahl. Der 25-Jährige von RB Leipzig löst damit Rekordsieger David Alaba von Real Madrid ab, der wegen eines Kreuzbandrisses ein Jahr außer Gefecht war.

„Das freut mich sehr und erfüllt mich mit Stolz. Es ist eine Auszeichnung für meine harte Arbeit und meine Leistungen. Ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist“, sagte Baumgartner.

Teuerster Österreich-Fußballer und Weltrekord

Baumgartner wechselte im Juni 2023 für geschätzte 27 Millionen Euro von der TSG Hoffenheim nach Leipzig und ist damit bis heute der teuerste österreichische Fußballer. Auch wegen seiner Leistungen in der Nationalmannschaft wurde er gewählt. Als erster österreichischer Teamspieler seit Hans Krankl 1976 traf er in fünf aufeinanderfolgenden Länderspielen.

Beim Test am 23. März in Bratislava gegen die Slowakei erzielte er nach 6,3 Sekunden ein „Weltrekord-Tor“, den schnellsten je in einem Länderspiel geschossenen Treffer.