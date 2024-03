Leipzig - Die Leipziger Nationalspieler kommen mit viel Offensiv-Schwung zurück an den Cottaweg. Allein am Dienstagabend erzielten die RB-Akteure in den Länderspielen drei Treffer. Der Tordrang ist auch bitter nötig. Immerhin treffen die Sachsen an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf den 1. FSV Mainz 05, wo es im Hinspiel eine 0:2-Niederlage gab.

Dani Olmo tanzte in der 36. Minute gleich drei Brasilianer im Strafraum aus und markierte das 2:0 der Spanier beim 3:3 gegen die Seleção. Christoph Baumgartner, der zuvor gegen beim 2:0 gegen die Slowakei nach bereits sieben Sekunden das früheste Tor in der österreichischen Länderspielgeschichte erzielt hatte, traf beim 6:1 gegen die Türkei vom Elfmeterpunkt zum 5:1 (78.). Zuvor hatte Xaver Schlager (2.) die Führung erzielt.

Benjamin Sesko traf zwar nicht selbst, bereitete beim 2:0-Überraschungssieg der Slowenen gegen die Portugiesen mit Cristiano Ronaldo aber das 1:0 von Gnezda Cerin (72.) vor.

Auf die Rückkehr nach Leipzig, wo auf ihn eine Stammplatz-Garantie wartet, freut sich auch Xavi Simons. Erst nahm sich Bondscoach Ronald Koeman den Dribbelkünstler nach dem 4:0 gegen Schottland vor: „Er war einer der Spieler, der einfach den Ball viel zu oft verloren hat.“ Dann wechselte Koeman die Leipziger PSG-Leihgabe gegen Deutschland (1:2) erst in der 89. Minute ein. Immerhin verbuchte Xavi noch eine Ausgleichschance mit einem Distanzschuss (90.+1), den Marc-André ter Stegen jedoch parierte.

Lois Openda wurde beim 2:2 der Belgier in England erst in der 82. Minute für Orel Mangala eingewechselt. Für einen Sieg des Teams von Ex-RB-Coach Domenico Tedesco reichte es nicht mehr, da Jude Bellingham in der Nachspielzeit noch zum Ausgleich traf.