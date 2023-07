Leipzig - Linksverteidiger Angeliño wechselt von RB Leipzig zu Galatasaray Istanbul. Das gaben der deutschen Pokalsieger und der türkische Fußball-Erstligist am Donnerstagabend bekannt. Der 26 Jahre alte Spanier wird für ein Jahr mit einer Kaufpflicht an Galatasaray ausgeliehen. Diese soll nach Angaben des aufnehmenden Vereins sechs Millionen Euro betragen und laut „Kicker“ nur dann nicht greifen, wenn der Abwehrspieler in der kommenden Saison kaum zu Einsätzen kommt.

Angeliño, der im Winter 2020 zunächst als Leihgabe von Manchester City nach Leipzig kam und dann im Sommer 2021 für 18 Millionen Euro Ablöse fest von den Sachsen verpflichtet wurde, hat bei den Leipzigern noch einen Vertrag bis 30. Juni 2025. In der vergangenen Saison war er an Bundesliga-Kontrahent TSG 1899 Hoffenheim ausgeliehen worden.