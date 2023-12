Figuren von Menschen in verschiedenem Alter sind auf Fensterscheiben aufgeklebt.

Leipzig - Leipzig ist Deutschlands achtgrößte Stadt. Zum Ende des Vorjahres lebten 616.093 Menschen in der Messestadt, wie die Stadt am Montag mitteilte. In den vergangenen zehn Jahren hat demnach die Bevölkerungszahl um 15,9 Prozent zugenommen - das sei die höchste Zuwachsrate aller deutscher Großstädte.

Im Jahr 2001 hatte Leipzig mit 493.000 die geringste Bevölkerungszahl. Seitdem ist sie nach Angaben der Stadt um 25 Prozent gestiegen. Vergleichbare Wachstumsraten für diesen Zeitraum könnten lediglich München (23,2 Prozent) und Frankfurt am Main (20,6 Prozent) verzeichnen.