Auf dem Weg nach London äußert sich Lars Ricken zum Spiel gegen Tottenham, aber auch zu Transferthemen. Ein Offensivmann könnte den BVB bald verlassen.

Dortmund - Ein möglicher Leih-Transfer von Borussia Dortmunds Offensivspieler Julien Duranville rückt näher. Man sei in Gesprächen, sagte BVB-Geschäftsführer Lars Ricken, der auf ein Interesse des FC Basel am Belgier angesprochen worden war.

Der 19-Jährige sei jetzt „in einem Alter, wo er spielen muss. Er ist keine 16, 17 mehr. Aber wir sind noch nicht so weit fortgeschritten, dass er heute nicht dabei wäre“, erklärte Ricken am Dortmunder Flughafen. Von dort reiste der Bundesligist mit Duranville zum Champions-League-Spiel bei Tottenham Hotspur.

Ricken sprach zudem über den 17 Jahre alten Brasilianer Kauã Prates, der vor einem Sommerwechsel zum BVB stehen soll. „Wir kennen den Spieler. Wir kennen ihn ganz gut“, sagte der 49-Jährige über den Verteidiger. Ricken verwies aber auch darauf, dass es sich erst einmal nur um ein Gerücht handele und man sich vorgenommen habe, nicht zu jedem Gerücht „Wasserstandsmeldungen“ abzugeben.