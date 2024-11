Die Zahl der Arbeitslosen in Thüringen bewegt sich kaum. Arbeitgeber reagieren aufgrund der schwachen Konjunktur eher zögerlich bei Neueinstellungen.

Leichter Rückgang der Arbeitslosigkeit in Thüringen

In Thüringen waren im November rund 66.300 Frauen und Männer ohne Job. (Archivbild)

Erfurt/Halle - Die Zahl der Arbeitslosen in Thüringen ist im November im Vergleich zum Oktober um rund 800 auf etwa 66.300 gesunken. Die Arbeitslosenquote lag bei 6,0 Prozent, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Halle/Saale mitteilte. Im Jahresvergleich ist die Arbeitslosigkeit jedoch gestiegen: Im November 2023 hatte die Quote noch bei 5,8 Prozent gelegen.

Der Geschäftsführer der Regionaldirektion, Markus Behrens, sagte, vom jüngsten Rückgang der Arbeitslosigkeit hätten auch Jugendliche und Ausländer profitiert. Im Vergleich zum Vorjahr würden allerdings weniger Stellen gemeldet. Die Arbeitsagentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 13. November vorlag.