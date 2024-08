Berlin/Potsdam - Eine überwiegend heitere und trockene Wetterlage erwartet die Menschen in Berlin und Brandenburg zum Start in die neue Woche. Am Morgen regnet es in der Südosthälfte noch etwas, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Noch am Vormittag ziehen die Wolken ab und es bleibt im Tagesverlauf heiter. Die Höchstwerte liegen zwischen 22 und 25 Grad.

Nachts sind nur wenige Wolken am Himmel zu sehen, dabei bleibt es niederschlagsfrei. Lokal treten Nebenfelder auf - es kühlt auf Temperaturen zwischen 9 und 14 Grad ab.

Am Dienstag wird es in der ersten Tageshälfte sonnig, dann zieht etwas Quellbewölkung auf. Regen wird nicht erwartet - die Temperaturen klettern auf Höchstwerte zwischen 27 und 29 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch bleibt es zunächst trocken und gering bewölkt. Im weiteren Verlauf ziehen im Westen dichtere Wolken auf, dabei regnet es. Auch im Osten kommt es zu Schauern, vereinzelte Gewitter sind möglich. Die Tiefstwerte liegen zwischen 14 und 17 Grad.