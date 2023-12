Celle - Die Hochwasserlage im niedersächsischen Landkreis Celle hat sich im Vergleich zum Vortag etwas entspannt. In allen Bereichen sinken die Pegelstände leicht, wie die Verwaltung am Samstagvormittag mitteilte. Weiterhin sei aber die höchste Meldestufe an den Pegeln überschritten, so dass unverändert größere Überschwemmungen drohen. „Wir müssen aber weiter wachsam bleiben und die Lage genau verfolgen“, sagte Landrat Axel Flader (CDU).

In der Nacht zu Samstag wurde für die Gemeinde Winsen/Aller und die Stadt Celle wegen vermutet steigender Pegelstände vor möglichen Ausfällen der Energieversorgung und des Mobilfunks gewarnt. Nach Polizeiangaben kam es dazu bisher aber nicht. Zahlreiche Straßen in der Region seien weiterhin gesperrt, hieß es vom Landkreis.

Evakuierte Bewohner in Winsen seien mehrfach zu ihren Häusern zurückgekehrt, teilte der Landkreis zudem mit. Die Feuerwehr habe die Menschen zurückgeholt. Für die evakuierten Bereiche sei daher ein Betretungsverbot erlassen worden.